元SKE48でタレントの北野瑠華（26）が31日、インスタグラムを更新。結婚と所属事務所退所を発表した。北野はドレス姿の写真とともに「皆様へ私事ではございますがこの度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。「そして同時に、長年お世話になりました所属事務所を本日をもちまして退所いたしました」と所属事務所も退所することを開かした。「ファンの皆様の応援、関係者の皆様の支えがあり今の私がい