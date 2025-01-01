A24と『TALK TO ME／トーク・トゥ・ミー』（2022）のダニー＆マイケル・フィリッポウ監督が再びタッグを組んだ新作ホラー『BRING HER BACK』が、邦題『ブリング・ハー・バック』として2026年7月10日より日本公開となることが決定した。特報映像とティザービジュアルも届けられている。 本作は、『ミッドサマー』『ヘレディタリー／継承』『LAMB／ラム』などを送り出してきたA24