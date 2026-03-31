中日のミゲル・サノー内野手（３２）が３１日の巨人戦（バンテリン）に６番・一塁で先発出場。２回の第１打席で来日初アーチを放った。期待の助っ人が待望の一発だ。０―０で迎えた２回一死。巨人先発・ウィットリーの内角変化球をフルスイングすると打球は弾丸ライナーでレフトスタンドへ一直線。ダイヤモンドを一周したサノーはホームベースを踏むと、胸をドラミングする?ゴリラパフォーマンス?でスタンドの大歓声に応えた。