第９８回選抜高校野球大会第１１日（３１日）の決勝戦は大阪桐蔭が智弁学園（奈良）に７―３で勝利。４年ぶり５度目の日本一に返り咲き、春夏通算１０度目の優勝を果たした。先発・川本晴大（２年）が１４６キロのストレートで最後の打者から三振を奪うと、選手たちが一斉にマウンドに駆け寄る。はじけんばかりの笑顔で人さし指を高く掲げ、悲願の瞬間を全身全霊で喜んだ。ナインの掛け声とともにベンチ前で西谷監督の大きな体