香川県警察本部 佐賀県の男性から投資名目で現金27万円をだまし取ったとして、茨城県水戸市の無職の女（31）が31日、詐欺や窃盗などの疑いで香川県警に逮捕されました。女は香川県の女性から現金をだまし取った詐欺の疑いで逮捕されていて、その捜査で今回の容疑が浮上しました。 香川県警によりますと、女は氏名不詳者らと共謀し、2025年5月28日から29日までの間、佐賀県の男性に電話で「頭金を払ったら多めに払い戻される