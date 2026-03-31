【初音ミク Happy 16th Birthday Ver.】 2027年5月 再販予定 価格：29,390円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「初音ミク Happy 16th Birthday Ver.」を2027年5月に再販する。価格は29,390円。 本商品は「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」より、イラストレーターRella氏によって描かれた「16歳の誕生日」をテー