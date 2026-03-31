世界で活躍するダンサー・コレオグラファー「YUMEKI」。クールな印象の裏にある、意外な素顔やパーソナルな一面に迫ります。16タイプや性格、休日の過ごし方、癒やしの方法、そしてダンスに対するプロとしてのこだわりまで。「PERSONA／性格」「PRIVATE／生活」「PROFESSIONAL／ダンス・アーティスト」の3つの視点から、等身大のYUMEKIさんを20のQ＆Aでひも解きます。ステージの外で見せるリアルな魅力を、ぜひチェックしてみて。