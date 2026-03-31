左からおさき、さくら、なえなの、本田紗来 本田紗来が31日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催の体験型ティーンズフェス『超十代-ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo』に登場。囲み取材に応じ、10代最後の１年は「まだまだ甘えていきたい」と思いを語った。この春に高校を卒業したばかりの本田紗来。4月4日に19歳、もうすぐ十代最後の一年となる「ラストティーン」期間に突入するが、プライベートで