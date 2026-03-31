カーリング、ロコ・ソラーレの吉田知那美選手（34）が、チームを退団することを自身のSNSで発表です。2014年にロコ・ソラーレに加入し、オリンピックの2大会連続メダル獲得に貢献した吉田知那美選手。自身のSNSでチームからの退団を発表し、「さっちゃん（藤澤五月）、ゆうみ（鈴木夕湖）、ゆり（吉田夕梨花）。3人の人生がこれからも温かな幸福に満ちたものであることを切に願っています。それでは50歳での再集結まで、しばしお別