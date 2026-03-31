◇プロ野球 セ・リーグ 中日-巨人(31日、バンテリンドーム)中日の新外国人・サノー選手が来日初アーチを描きました。MLB・エンゼルスから入団したサノー選手。『6番・ファースト』で出場したこの日、両チーム無得点の2回に巨人・ウィットリー投手の8球目の変化球を捉えると、鋭いライナーがレフトスタンドへ一直線。打球速度183km/h、打球角度23°、飛距離120mの一撃となりました。サノー選手は開幕から3試合連続で出場するも計11