取材に応じる高梨沙羅＝31日、羽田空港ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（クラレ）が31日、今季のワールドカップ（W杯）を終えて羽田空港に帰国した。ミラノ・コルティナ冬季五輪の混合団体で銅メダルを獲得したシーズンを振り返り「あっという間だった。ここからいい方向に切り替えていけたらいいなと思う」と実感を込めて語った。10月に30歳を迎える来季も現役を続けることを明言。「若手の子も出てくるが、自分