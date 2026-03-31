日本将棋連盟の有識者委員会は、妊娠・出産について新たな規定策定に向けた中間報告書を示しました。日本将棋連盟の「出産前後の期間が対局日程に一部でも重なれば対局者を変更する」との規定をめぐっては、妊娠による体調不良で不戦敗を経験した福間香奈女流五冠（33）が見直しを求め、規定が削除されました。この問題を受け、新たな規定の策定に向け設置された有識者委員会は31日、中間報告書を示しました。その中で、原則妊娠14