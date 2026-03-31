私はトモミ。待ちに待ったピンクのランドセルが届き、鏡の前で誇らしげにポーズを決めるアヤト。その弾けるような笑顔を見て、私は「この姿を守りたかったんだ」と胸が熱くなりました。以前は「何か言われたら言い返しなさい」と防御策を教えるつもりでしたが、今のアヤトには防具など必要ないほど、自分の「好き」という純粋な気持ちに守られています。世間の偏見があったとしても、アヤトが愛するかぎりはそれが正解。私は誰より