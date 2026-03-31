深刻な渇水が続く、愛知県の豊川用水。きょうは“恵みの雨”が降りました。 【写真を見る】空っぽになった宇連ダムに“恵みの雨” 水不足解消いつ？中部地方整備局長「根本的にはまだ遠い」【newsX大石邦彦解説】 久々に水がたまった、豊川用水の水源・宇連ダム。今月25日、貯水率は0%でしたが、今日午後6時時点で5.8%まできました。地面がむき出しでしたが、水で覆われた状態に。 「導水は少し先になる見込み」 中部地方整備