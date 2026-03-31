東邦ガス社長が3月31日、中東情勢の悪化によるガスの大幅な値上げの可能性に言及しました。東邦ガスの山碕聡志社長：「ホルムズ海峡が止まってしまいますと、わが国に入ってくるLNGの10％弱が止まるということになりますから。原油価格もかなり上がっていることもあります。価格面での影響は、おそらく大きなものになるんじゃないかなと」東邦ガスの山碕社長は、ホルムズ海峡を通るLNG＝液化天然ガスの調達予定はないとした上