あすのリニューアルオープンを前に加茂水族館できょう記念セレモニーが開かれました。 【写真を見る】「想像以上のものができた」クラゲ世界一の加茂水族館がリニューアル！展示数は約100種類に（山形） 去年１１月からリニューアルのため休館している加茂水族館。あす、通称「東北エプソンアクアリウムかもすい」としてリニューアルオープンします。 きょうは多くの関係者が集まり