北海道土産の定番・白いブラックサンダーが新たな挑戦です。発売から１５年目を迎え、札幌発の“シメパフェ”とタッグを組みました。どんな味わいなのでしょうか。白くて小さな見た目とは裏腹に、食べ応えのあるザクザク食感が魅力です。 ２０１１年の発売以来、北海道土産の定番として愛されてきた「白いブラックサンダー」が、２０２６年で１５年の節目を迎えました。この節目を記念してタッグを組んだのは、シメ