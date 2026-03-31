紙の電話帳として利用されてきた「タウンページ」の発行が3月31日で終了します。135年の歴史が幕を閉じます。■広島県立図書館職員「こちらが全国のタウンページをそろえているコーナーになります」黄色い表紙で親しまれてきたタウンページ。企業や飲食店の電話番号などが掲載され、固定電話の契約世帯や事業所などに無料で配布されました。かつては公衆電話にも置かれていました。その歴史は明治