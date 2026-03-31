鹿児島市のマルヤガーデンズ7階の屋上庭園「ソラニワ」では、1日からビアガーデンが始まります。31日は関係者を招いたプレオープンが行われ、会場は多くの人でにぎわっています。中継でお伝えします。（詳しくは動画をご覧ください）