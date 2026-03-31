2026年4月1日からの道路交通法改正により、自転車への「交通反則通告制度(青切符)」が適用されるほか、自動車が自転車の側方を通過する際の通行方法に関する規定、普通免許及び準中型免許の受験可能年齢の18歳から17歳6か月への引き下げが開始となる。【写真】マッサージ付きの極上シート? レクサスLMは走る応接間だった！コースの行き帰りや、練習場への移動など、車、自転車共に利用機会が多いゴルファーにとって、「知りません