新潟県内、3月31日は雨となりましたが、新潟市中央区にある桜の標本木で、ついに桜が開花しました。 広い範囲で雨が降った31日の県内。あいにくの天気となりましたが、新潟市中央区にある桜の標本木を新潟地方気象台の職員が確認すると…【新潟地方気象台の職員】「5、6輪以上の開花を確認しましたので、本日開花」平年より8日、去年より6日早い桜の開花となりました。【石黒菖 気象予報士】「30日の青空から一転、31日は雨が降っ