3月31日、新潟市で桜の開花が発表されました。統計開始以来、過去4番目に早い開花となりました。なぜ桜の開花が例年に比べて早かったのか、そして満開の時期は？石黒菖気象予報士の解説です。※詳しくは動画をご覧ください。