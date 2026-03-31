きょう退任する兵庫県の副知事。斎藤知事の記者会見などでの発言について、「もう少しはっきりと説明を」と注文をつけました。きょう付で退任する兵庫県の服部洋平副知事（63）。おととし7月に斎藤知事を告発する文書問題をめぐり、片山安孝副知事が辞職し、およそ1年半の間、1人で副知事を務めました。服部副知事は、斎藤知事が文書問題などをめぐり、会見で記者との受け答えがかみ合っていないことがあると問われると…きょう退