埼玉県蕨市出身のミス東大・須賀ありささんが埼玉県警蕨署の一日署長を務め、集まった人たちに自転車の交通ルールの徹底を呼びかけました。ミス東大2025グランプリ須賀ありささん「自転車に乗る一人一人が交通ルールを改めて確認し、安全な利用を心がけていただきたいと思います」きょう（31日）午後、蕨市で行われた埼玉県警蕨署の交通安全イベントで、ミス東大2025グランプリの須賀ありささんが一日警察署長を務めました。イベ