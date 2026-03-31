チャンネル登録者数405万人を誇る人気ユーチューバーコンビ「水溜りボンド」のカンタ(31)が31日、公式SNSおよびチャンネルを更新。結婚を発表した。カンタは自身のXに「応援してくださっている皆様へいつも温かな声援を送ってくださり、本当にありがとうございます。この度、私、水溜りボンド カンタは、結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。お相手については「メディア出演や芸能活動をしていない方であり