タレントの神田うのが、自身の誕生日パーティーで夫と娘との家族ショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】神田うのと夫のデートショット（顔出しあり）2007年10月、不動産・レジャー・アミューズメント事業を展開する企業の代表取締役社長・西村拓郎と結婚した神田。2011年10月には第1子となる長女が誕生した。2021年6月に出演したテレビ番組では、2020年11月に夫が脳梗塞で倒れ、緊急入院していたことを公表。約1