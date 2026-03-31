【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）統計局が31日発表したユーロ圏21カ国の3月の消費者物価指数（速報値）は、前年同月比2.5％上昇した。中東情勢の緊迫化を背景にしたエネルギー価格高騰が影響。伸び率は前月から0.6ポイント拡大し、2025年1月以来の高水準となった。欧州中央銀行（ECB）は2％のインフレ目標を掲げる。ユーロ圏のインフレ率は2月まで目標付近で推移していた。エネルギーの供給混乱が長引けば、インフレ加速の