お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）3月30日の放送では大竹まことが、全米で行われているトランプ大統領とその政策に反対する大規模な抗議に関する朝日新聞の記事を取り上げた。 大竹まこと「800万人って、結構な人数の講義が各地で起こってるということですよね。正当な権利としてデモが行われている。日本