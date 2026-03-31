JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)は3月27日、都内で「たすけあいstory コレクション」の認定式を開催。全国から選出した認定者9名を表彰した。JA共済連が「たすけあい」エピソードの応募者を表彰した○たすけあいstoryとは?JA共済連では、昨年(2025年)5月20日から10月31日にかけて「たすけあいstory 募集キャンペーン」として、心温まる「たすけあい」エピソードを募集。その結果、全国から5,090件ものエピソードが寄せられた