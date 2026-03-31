約1500万円をだましとられました。詐欺の被害にあったのは石川県白山市に住む50代の女性です。女性は去年9月ごろ、SNSの広告を通じて知り合った人物らから、架空の投資サイトを紹介されました。その後「老後の生活を安心して送れる」などとうその投資話を持ち掛けられ、現金合わせて約1500万円をだまし取られたということです。警察では、投資や儲け話の勧誘にはまず、詐欺を疑うよう注意を呼び掛けています。