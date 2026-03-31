ORIHICAは、繊研新聞社が主催する「第28回ディベロッパーが選んだテナント大賞」において「サービス教育賞」を受賞した。2年ぶり4回目の受賞となる。ORIHICA「ディベロッパーが選んだテナント大賞」は、商業施設に出店するテナントの中から、顧客満足度や売場づくりなどを評価して選出する賞。今回ORIHICAが受賞した「サービス教育賞」は、接客サービスの質が高く、スタッフ全体にその水準が浸透しているテナントに贈られる。ORIHI