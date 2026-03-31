愛知県が検討する常滑市でのカジノ運営に、4つの事業者が関心を示していることが分かりました。国が2027年、大阪に続く2枠を公募するカジノを含むIR＝統合型リゾートについて、愛知県は常滑市の中部国際空港島を候補地に立候補の可否を検討しています。県は3月31日、ノウハウを持つ企業などから意見を募集した結果を発表し、国内外の4つの事業者がIRの整備・運営主体となることに関心を示したということです。「愛知に