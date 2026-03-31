【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の宮澤佑とグラビアアイドルの横野すみれが出演するドラマ「犬飼さんは隠れ溺愛上司」（TOKYO MXにて毎週月曜深夜25時5分〜）が、4月6日よりDMM TVにて独占配信スタート。予告映像に反響が寄せられている。【写真】25歳元NMBグラドル×特撮出身イケメン、泡風呂でキス？◆宮澤佑×横野すみれ「犬飼さんは隠れ溺愛上司」原作は、いとすぎ常氏の「犬飼さんは隠れ溺愛上司 ※今夜だけは「好き」を我