ロンドン序盤は様子見ムード、米軍の発表待ちにドル円１５９円台後半＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、東京市場での振幅から一転して方向感に乏しい停滞した値動きとなっている。東京時間に見られた米ＷＳＪ報道などヘッドライン主導の乱高下が一巡している。加えて、本日は月末・四半期末にあたり、ポジション調整のフローが出やすいことも取引を手控えさせているようだ。 さらに、日本時間２１時に予定さ