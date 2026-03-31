株式会社ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは３１日、公式サイトを更新し、同社のタレントやグループに関するなりすましアカウントに対する法的対応の続報を伝えた。同サイトでは「２０２６．０３．３１なりすましアカウントに対する法的対応のお知らせ」のタイトルで、「当社契約タレント及びグループを装ったインターネット上のなりすましアカウントに対して法的手続を行っておりますので、その続報をお知らせいた