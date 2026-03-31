プロボクシングの大橋ジムは３１日、５月１２日に東京・後楽園ホールで開催される「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５６」の追加カードを発表。東洋太平洋バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦で、同級６位の岡聖（２３）＝大橋＝が同級７位キム・ウーヒュン（２９）＝韓国＝と対戦することが決まった。岡は２３年国体優勝などアマチュアで４０勝（７ＲＳＣ）１０敗の戦績を残し、昨年４月にプロデビュ