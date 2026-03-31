約９か月ぶりの実戦となった京都記念で８着だったヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）が、天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場、芝３２００メートル）を目指すことを３１日、キャロットクラブがホームページで発表した。現在は福島・ノーザンファーム天栄で放牧中。次走はＧ１初制覇を決めた淀の長距離レースで連覇を目指すことになる。