◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（３１日・東京ドーム）巨人の中山礼都外野手（２３）が「７番・右翼」で先発出場し、第１打席で今季初安打を放った。０―１の３回先頭、３球目の高め１５０キロ直球を左前へはじき返した。それまで完全投球を続けていた中日先発・金丸からチーム初ヒットをマークした。中山は阪神との開幕３連戦にスタメン出場も、９打数無安打１四球だった。昨季は自己最多の１０３試合出場で打率２割６分