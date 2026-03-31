KDDI傘下の企業の元社員2人による不正会計問題について、特別調査委員会が調査結果を発表しました。KDDI・松田浩路社長「多くの関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを心より深くおわび申し上げます」特別調査委員会によりますと、KDDI傘下でインターネットの広告代理事業を手がける「ビッグローブ」と「ジー・プラン」で、実在しない広告の広告料を循環させる架空取引が、遅くとも2018年8月から去年12月ま