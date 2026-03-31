架空の取引で子会社が2400億円以上の売り上げを不正に計上した問題で、「KDDI」は646億円の損失を新たに計上すると発表しました。KDDI松田浩路 社長「心より深くお詫び申し上げます」発表によりますと、KDDIの子会社「ビッグローブ」と、その子会社の「ジー・プラン」は広告主が実在しない架空の広告取引をしていました。広告事業の売上高の99％以上にあたる2461億円を架空に計上していて、そのうち329億円が外部に流出した