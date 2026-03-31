ペダル付き電動バイク「モペット」を「電動アシスト自転車」として販売した疑いで書類送検された会社が不起訴になりました。都内の自転車販売会社は、運転免許が必要な「モペット」を「電動アシスト自転車」として販売し、約4800万円をだまし取った疑いなどで書類送検されました。東京地検はこの会社について、31日付で不起訴処分としました。