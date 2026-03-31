news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「有権者に菓子折り『罪の意識ない』公選法違反の罪で在宅起訴」についてお伝えします。◇選挙の直前、有権者に菓子折りを配ったとして、公職選挙法違反の罪で在宅起訴された市議会議員の第一声。岐阜・本巣市議会議員 鍔本規之被告（77）「起訴されたなら私が望んでいること。大いにラッキー」「ラッキー、ラッキー」岐阜県本巣市の市議会議員、鍔本規之被告。起訴状によりま