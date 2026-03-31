ペダル付き電動バイク“モペット”を電動アシスト自転車と装ってバイク卸売り大手の「バイク王」に販売し、5000万円近くをだまし取ったとして、詐欺などの疑いで警視庁に書類送検された服飾雑貨販売会社「レガリス」の社長ら5人について、東京地検はきょう（3月31日）付で不起訴処分としました。東京地検は「犯行後の状況を含めた関係証拠の内容を踏まえ、不起訴処分とした」としています。