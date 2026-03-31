物流の担い手不足が懸念される中、「置き配」など人と人が対面しない形での受け渡しを2030年度までに倍増させるとする政府方針が閣議決定されました。「総合物流施策大綱」によりますと、荷物を玄関先に届ける「置き配」など、人と人が対面しない非対面方式での受け取りは2025年2月時点で25％程度にとどまっています。政府は、担い手不足が深刻化する中で、配送サービスの水準を維持するため、2030年度までに置き配などの非対面方