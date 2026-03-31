東大は31日、研究費約151万円を私的流用したとして、医学部准教授の松原全宏被告（53）＝収賄罪で在宅起訴＝を懲戒解雇にしたと発表した。30日付。東大病院の医療機器選定を巡る贈収賄事件で昨年11月に逮捕されていた。東大によると、2018年9月〜25年5月に39回、研究に使用しない物品の購入代金を大学に申請するなどし、研究費約151万円を私的に流用した。物品は親族に使わせるために買った。警視庁が立件した事件は、医療機