三浦佳生オリエンタルバイオは31日、フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ冬季五輪に出場した三浦佳生との所属契約を同日で終了すると発表した。「オリエンタルバイオ・明大」の所属で活動してきた三浦は「新たな環境で、さらに成長した姿をお見せできるように努力してまいります」とコメントした。