元SKE48で女優・タレントの北野瑠華(26)が31日、公式SNSを更新。結婚を報告した。また、同日をもって所属事務所を退所したことも発表した。北野はSNSに手書きの文書とウエディングドレス姿の写真を掲載し、「皆様へ私事ではございますがこの度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。そして同時に、長年お世話になりました所属事務所を本日をもちまして退所いたしました」と報告した。続けて「ファンの皆様の