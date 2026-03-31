自民党は、日本の国旗を損壊する行為を罰する国旗損壊罪の創設に向け、作業チームの初会合を開き、議論をスタートしました。今の刑法では、外国の国旗を損壊した場合は罪に問われますが、日本の国旗を傷つける行為を罰する規定はありません。初会合では、法務省などから説明を受け意見交換しましたが、出席議員から慎重な意見も出ました。自民党・岩屋毅前外務大臣：国旗が燃やされたり破られたりする事実がたくさんあるわけではな