この春、シュークリーム専門店ビアードパパの"人気コラボ商品"が1か月限定でカムバック。その名も「小枝シュー」です。発売日は2026年4月1日ですが、編集部は一足早く試食できたので、味わいや食感を本気でレポートします。"あの食感"と濃厚クリームの融合24年9月の販売以来、約1年半ぶりに復活した「小枝シュー」（390円）。森永製菓のロングセラー商品「小枝＜ミルク＞」をシュークリームで再現した、夢のようなスイーツです。箱