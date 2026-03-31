2026年3月39日、VTuberの富士葵が自身のYouTubeチャンネルを更新。100円ショップの商品で『ビーダマン』を作る様子を公開した。 （関連：【画像あり】「いけるかな」100円ショップの材料で再現した『ビーダマン』） まずは相方のキクノジョーが、ビー玉が飛び出す構造部分の買い出しをすることに。肝となるのは、ビー玉が飛び出る部分の爪。そこで見つけたのが、キャンドゥの『ホースコ